На Поклонной горе в Москве появилась трофейная техника НАТО

На московскую Поклонную гору доставили первые пять экспонатов выставки трофейной военной техники, которую солдаты ВС РФ захватили за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на площадку, где пройдет выставка, уже привезли американские боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также БМП Marder производства ФРГ и броневик Kirpi BMC 350, выпущенный в Турции.

Экспозицию откроют 1 мая. Выставка продлится один месяц. На ней будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Гости смогут увидеть и танк Leopard.

23 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка с поля боя. Машину уже доставили в ремонтное подразделение, где на нем планируется заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки.

Ранее сообщалось, что треть поставленных на Украину БМП Bradley уничтожены в боях или выведены из строя.