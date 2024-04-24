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В ВСУ уточнили место взрыва в Одессе

Силы обороны юга Украины: взрыв в Одессе произошел в месте хранения машин ВСУ

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Reuters

Взрыв в городе Одессе произошел в месте хранения транспортных средств, принадлежащих украинским войскам. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Сил обороны юга Украины.

В заявлении отмечается, что на месте взрыва находилась автомобильная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом самих военнослужащих в тот момент рядом не было, уточняется в публикации.

Иные подробности пока не раскрываются.

Утром 24 апреля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в Одессе произошли взрывы. Их было несколько, но точное количество не сообщалось.

Позже украинский «24-й канал» распространил информацию, в соответствии с которой после взрывов населенный пункт оказался частично обесточен. Тогда же ряд местных СМИ распространили фотографии, на которых был запечатлен поднимающийся над городом столб дыма.

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег заявил об ударе российских войск по военной части ВСУ в городе Одессе. По его словам, объект расположен около Горбатого моста.

Ранее в подконтрольной украинским властям части Херсонской области зафиксировали повреждение критической инфраструктуры.

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