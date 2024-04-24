Южная Корея и США провели учения по противодействию помехам работы GPS со стороны КНДР

Американские и южнокорейские военные провели совместные космические учения, на которых отрабатывалось противодействие возможным помехам работы GPS со стороны КНДР. Об этом сообщает информационное агентство «Ренхап».

Для участия в учениях эскадрильей космических операций военно-воздушных сил Южной Кореи и космическими силами США была сформирована объединенная космическая группа.

В ходе учений, которые проходили на авиабазе в Кунсане, в 178 километрах к югу от Сеула, американские и южнокорейские военные отработали сценарий, по которому КНДР создает помехи спутниковой связи и системе GPS. При этом использовались координаты северокорейских целей, которые были получены разведывательными спутниками США.

Также были рассмотрены способы участия южнокорейских спутников-шпионов в осуществляемых в настоящее время и планируемых в будущем операциях.

Информационное агентство напомнило, что Южная Корея вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник в декабре 2023 года, второй — в начале апреля нынешнего года, а к 2025 году для наблюдения за территорией КНДР будут запущены еще три спутника.

До этого сообщалось, что в КНДР прошли учения по нанесению условного ядерного удара.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.