В Пхеньяне назвали зону СВО кладбищем вооружений США и НАТО

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир заявил, что зона специальной военной операции (СВО) стала кладбищем для вооружений США и НАТО. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского дипломата, США в украинском конфликте пытаются выполнить две задачи. Во-первых, Вашингтон использует Украину для стратегического сдерживания России. Во-вторых, финансируя украинскую армию, США удовлетворяют интересы собственных военных монополий. Так, не менее трети из $60 млрд, выделенных конгрессом в виде финансовой помощи Киеву, останется в США для пополнения запаса оружия и боеприпасов американской армии.

Им Чхон Ир подчеркнул, что никакое «переливание крови» не сможет помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и его режиму. Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище различных вооружений, которыми ранее хвалились США и НАТО.

Дипломат отметил, что новая американская военная помощь является лишь «психотропным веществом» для Киева, с каждым днем теряющему инициативу на поле боя и идущему к полному краху.

Им Чхон Ир заявил, что любая поддержка Украины со стороны США ни в коем случае не может остановить продвижение вперед героической армии и народа России, которые поднялись на справедливую священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства.

До этого лидер республиканцев в сенате США обвинил журналиста Такера Карлсона в задержке помощи Украине.

Ранее в сенате США проголосовали за пакет законопроектов о помощи Украине.