В Ставрополе мужчина пытался поджечь военкомат

В Ставрополе мужчина пытался поджечь военный комиссариат при помощи бутылки с зажигательной смесью. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Вчера в Ставрополе мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Пострадавших и повреждений нет. Подозреваемый уже установлен, задержан, с ним работают правоохранители. Предварительно, действиями мужчины управляли телефонные мошенники, явно, что дело не обошлось без украинских спецслужб», — заявил Владимиров.

Губернатор Ставрополья призвал жителей региона обращать внимание на своих пожилых близких, на которых могут воздействовать телефонные или интернет-мошенники.

До этого стало известно, что в Саратове ищут неизвестного, который поджег «Музей истории специальной военной операции».

Известно, что подобный случай уже происходил с музеем в 2023 году. В тот момент правоохранители выяснили, что задержанный, по совету мошенников, взял кредит. После этого аферисты заставили молодого человека поджечь дверь.

Ранее в Самарской области мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат.