В Харькове произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Харькове на северо-востоке Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает локальная газета «Общественное», ссылаясь на заявление главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

«В Харькове прогремел взрыв», — указывается в публикации.

Дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого Синегубов заявлял, что телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового телевидения.

Накануне на территории Харькова был зафиксирован взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепре сообщили о взрывах.