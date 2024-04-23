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В Минобороны заявили о занятии более выгодных рубежей ВС РФ на Донецком участке

Минобороны: ВСУ потеряли до 95 солдат на Донецком направлении фронта в зоне СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи», — указывается в отчете о ходе спецоперации.

Согласно информации ведомства, российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) неподалеку от сел Старомайорское, Водяное и Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).

«Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих», — отмечается в сводке.

Помимо того, украинские войска лишились одной станции радиоэлектронной борьбы «Нота», одной 155-мм самоходной артиллерийской установки «Caesar» французского производства и трех автомобилей.

Накануне Минобороны сообщало, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее ВС РФ заняли более выгодные позиции на Луганском участке фронта.

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Операция на Украине
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