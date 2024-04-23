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Стало известно о давлении на США со стороны Германии по вопросу оказания помощи Украине

Bloomberg: ФРГ давит на США для поставки еще одной системы Patriot Украине

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Kacper Pempel/Reuters

Германия оказывает давление на США, чтобы те поставили на Украину по меньшей мере одну дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Bloomberg, германское правительство давит на Вашингтон в рамках скоординированных усилий, направленных на усиление помощи Киеву в противовоздушной обороне.

Агентство пишет, что на этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на страны Европы, включая Францию и Италию, чтобы они провели оценку того, что еще они могут предоставить украинским войскам.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд членов альянса в ближайшее время могут сообщить о решении передать Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Германия уже объявила о поставке дополнительной системы Patriot, другие страны-союзницы, как представляется, сделают то же в ближайшие дни.

Ранее в Запорожской области рассказали о судьбе обещанных Киеву систем Patriot.

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