Стало известно о давлении на США со стороны Германии по вопросу оказания помощи Украине

Германия оказывает давление на США, чтобы те поставили на Украину по меньшей мере одну дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Bloomberg, германское правительство давит на Вашингтон в рамках скоординированных усилий, направленных на усиление помощи Киеву в противовоздушной обороне.

Агентство пишет, что на этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на страны Европы, включая Францию и Италию, чтобы они провели оценку того, что еще они могут предоставить украинским войскам.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд членов альянса в ближайшее время могут сообщить о решении передать Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Германия уже объявила о поставке дополнительной системы Patriot, другие страны-союзницы, как представляется, сделают то же в ближайшие дни.

Ранее в Запорожской области рассказали о судьбе обещанных Киеву систем Patriot.