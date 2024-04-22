На Украине отправленный в патруль пограничник сбежал из страны

Украинский пограничник сбежал в Молдавию, когда патрулировал границу в Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Журналисты отметили, что брат сбежавшего пограничника написал о произошедшем в социальных сетях. Мужчина пересек границу ночью.

«Произошло это в селе Серпневое Тарутинского района», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что сначала пограничник дождался, когда его напарник уснет. После этого он переоделся в гражданскую одежду, оставив оружие и военную форму под стоящим рядом деревом. Позже мужчина дошел до границы и скрылся на территории Молдавии.

При этом, по информации издания, брат сбежавшего пограничника продолжает служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В данный момент он находится на фронте.

22 апреля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ежедневно около 10 мужчин пытаются покинуть страну по поддельным документам. Также граждане нередко пытаются подкупить пограничников, чтобы выехать за рубеж. По словам представителя властей, самыми популярными направлениями у уклонистов являются Молдавия и Румыния.

Ранее четверо украинских мужчин при помощи хитрости сбежали в Венгрию.