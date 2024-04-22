В ВСУ заявили о повреждении складов в Одессе

В Одессе после взрывов повреждения получили складские помещения. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающее за южное направление, в своем Telegram-канале.

«Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника», — говорится в сообщении.

Подробностей случившегося не приводится.

До этого пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в своих социальных сетях сообщала, что в порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на объекте портовой инфраструктуры.

21 апреля глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что российские военные провели точечный обстрел объекта портовой логистики в Одесской области. Войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами.

Сообщалось также о взрывах, которые произошли в Одессе.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.