Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пополнять армейские ряды за счет арестантов. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявления партизан из организации «Русский Херсон».

«В украинские формирования на Херсонском направлении стали поступать пополнения из заключенных», — написал глава региона.

По мнению Сальдо, солдаты, ранее отбывавшие наказание за совершенные преступления, «не горят желанием воевать», зато намерены распорядиться неожиданной свободой, чтобы уехать в Европу.

«Похоже, дела с мобилизацией у киевского режима идут совсем плохо», — полагает губернатор.

Он также отметил, что очереди выстраиваются не в военкоматы, а к западным контрабандистам, которые за деньги незаконно вывозят мужчин призывного возраста с территории Украины.

До этого секретарь комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что на Украине могут призвать 10 тыс. заключенных.

Ранее на Украине допустили появление уголовников-офицеров в рядах ВСУ.