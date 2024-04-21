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В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили тревогу в шести регионах страны, Запорожье и в Херсоне

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Shutterstock/lunopark

Власти Украины объявили тревогу в шести регионах страны, а также на территории контролируемых Киевом частей Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие данные приводит администрируемая минцифры Украины карта тревог.

С 13:13 по мск сирены зазвучали в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины.

До этого в Херсоне были зафиксированы несколько взрывов.

Журналисты отметили, что произошло несколько взрывов. Однако другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются.

При этом, по данным специального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в городе не объявлялась. То же касается подконтрольных украинским властям территорий Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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