Под Одессой взорван ангар с морскими беспилотниками

Координатор подполья на контролируемой Киевом территории Сергей Лебедев заявил, что в порту Южный под Одессой взорван ангар с морскими дронами. Его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что от ангара идет черный дым.

До этого в Одесской области сообщили о повреждениях в припортовой инфраструктуре.

В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил об украинском флоте морских дронов, действующем в Черном море.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.