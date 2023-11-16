На Украине заявили о создании украинского флота морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам заседания Генеральной Ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества заявил, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря, передает ТАСС.

«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», — сказал украинский лидер.

До этого, во время встречи с приехавшим в Киев министром транспорта Соединенных Штатов Питом Буттеджаджем Зеленский призвал члена администрации США предоставить Киеву доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений.

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес- Ассоциации заявил, что страна вышла на серийное производство собственных боевых беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают совместное производство авиационного вооружения.