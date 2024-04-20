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В Брянской области сообщают о БПЛА противника

Богомаз сообщил, что шесть украинских беспилотников сбиты над Брянской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Шесть украинских беспилотников сбиты над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом <...> Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района», — пишет Богомаз.

Брянский губернатор отметил, что в результате налета украинских беспилотников никто не пострадал.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне Старовойт сообщал, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ почти три тысячи раз обстреляли территорию Курской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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