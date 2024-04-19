Страны G7 решили усилить ПВО Украины

Страны G7 планируют усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности. Об этом сообщается в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по ситуации на Украине, передает ТАСС.

«Мы намерены решительно укрепить потенциал ПВО Украины. Мы наращиваем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем производственные возможности для оказания помощи ей», — утверждается в документе.

Накануне агентство Reuters сообщило, что главы МИД G7 намерены укрепить потенциал украинских сил противовоздушной обороны (ПВО).

18 апреля министры финансов и главы центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать вводить санкции против России.

До этого страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Ранее от ЕС потребовали ускорить процесс передачи замороженных российских активов Украине.