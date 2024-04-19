Российские войска ударили по химзаводу в Днепропетровской области

Российские солдаты нанесли удар по химическому заводу, расположенному в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, около 00:00 (совпадает с мск) в населенном пункте зафиксировали три прилета. Местные жители рассказали, что два из них произошли недалеко от химического завода.

«Туда уже прилетало, завод специализируется, в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет «Град», — уточнил источник.

Лебедев добавил, что в настоящее время территория предприятия оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, координатор николаевского подполья поделился подробностями о третьем прилете. Он подчеркнул, что этот удар был нанесен в направлении воинской части 3024 Национальной гвардии Украины.

В ночь на 19 апреля издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Павлограде. В тот момент на территории Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в районе аэродрома в Кировоградской области Украины зафиксировали один прилет.