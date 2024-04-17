С начала СВО зафиксировано почти 3 тысячи обстрелов Курской области

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 3 тысячи раз обстреляли территорию Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область регулярно подвергается террористическим ударам со стороны ВСУ», — написал он.

По словам чиновника, с начала спецоперации зафиксировано 2890 обстрелов региона. Вместе с тем он заявил, что Глушковский район находится в числе наиболее пострадавших в Курской области.

Накануне украинские военные совершили обстрел поселка Теткино Глушковского района Курской области. В результате стрельбы оказались повреждены несколько домовладений и автомобилей. Также были зафиксированы повреждения в одном магазине.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории бывшего спиртового завода, расположенного в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.