За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились по меньшей мере 70 своих бойцов на Купянском участке фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих», — говорится в сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме того, украинские войска лишились одной станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота», двух станций радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-3000», одной гаубицы Д-30 и трех автомобилей.

«Отражены четыре контратаки ВСУ», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, контрнападения произошли неподалеку от села Червоная Диброва в Луганcкой народной республике (ЛНР) и поселков Торское и Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

В публикации отмечается, что подразделения группировки российских войск «Запад» смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ близ населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области, а также рядом со Стельмаховкой в ЛНР.

Перед этим министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» российских войск улучшили положение по переднему краю фронта и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.

Ранее российские войска поразили позиции РДК (признан в РФ террористической организацией)* на Украине.