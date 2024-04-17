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Минобороны сообщило о взятии более выгодных рубежей ВС РФ на Купянском участке

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли до 70 бойцов на Купянском направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились по меньшей мере 70 своих бойцов на Купянском участке фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих», — говорится в сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме того, украинские войска лишились одной станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота», двух станций радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-3000», одной гаубицы Д-30 и трех автомобилей.

«Отражены четыре контратаки ВСУ», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, контрнападения произошли неподалеку от села Червоная Диброва в Луганcкой народной республике (ЛНР) и поселков Торское и Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

В публикации отмечается, что подразделения группировки российских войск «Запад» смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ близ населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области, а также рядом со Стельмаховкой в ЛНР.

Перед этим министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» российских войск улучшили положение по переднему краю фронта и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.

Ранее российские войска поразили позиции РДК (признан в РФ террористической организацией)* на Украине.

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