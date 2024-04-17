В Воронежской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

В Воронежской области перестал действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

«Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Сигнал действовал с 3:44 мск 17 апреля.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что с помощью средств противовоздушной обороны над территорией региона ночью был сбит беспилотник. Об опасности атаки БПЛА также сообщали в Курской области.

Также 17 апреля дрон сбили над Мордовией. По данным российского Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию РФ около 8:00 мск. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

Ранее в Липецкой области вводили режим воздушной опасности.