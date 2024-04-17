Участники саммита ЕС обсудят дополнительные поставки систем ПВО Украине

Участники саммита ЕС рассмотрят вопрос о дополнительных поставках Украине систем ПВО. Об этом пишет «Интерфакс».

Информацию о предстоящем обсуждении поставок предоставил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

«Будет пункт по Украине с очень ясным посланием об оказании ей помощи с поставками оборонных систем», — сказал он.

По его словам, последние события показали, насколько важно обеспечить дополнительную поддержку Украины.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части территорий страны польскими системами противовоздушной обороны Patriot.

Минобороны ФРГ ранее пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.

В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Киеву четверть всех запасов ЗРК Patriot в мире.

Ранее посол США на Украине сообщила о предоставлении Киеву более $100 млн на модернизацию ПВО.