Штурмовики Су-25 на Донецком направлении уничтожили ракетами технику ВСУ

Российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Летчик по имени Роман рассказал, что Су-25 выполнили задачу по поддержке российских сухопутных войск. После получения на командном пункте боевой задачи экипажи совершили взлет с аэродрома и, связавшись с передовым авиационным наводчиком, вышли в район цели. После этого летевшие на малой высоте Су-25 с кабрирования осуществили пуск ракет по замаскированной технике и живой силе противника. Авиационный наводчик сообщил об уничтожении всех намеченных целей.

После пуска ракет экипажи Су-25, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр, и благополучно вернулись на аэродром вылета. После вылетов инженерно-технические специалисты провели обслуживание штурмовиков и подготовили их к повторному боевому вылету.

До этого сообщалось, что российские штурмовики ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий.

Ранее был назван российский штурмовик, вызывающий страх у противников.