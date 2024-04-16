Президент Грузии Зурабишвили обвинила власти в провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство и парламент страны в провокации во время митинга в Тбилиси у здания парламента против закона об иноагентах. Об этом она написала в социальной сети X.

«Вторая ночь массовых протестов в Тбилиси против российского закона (закона об иноагентах). Настойчивость властей в принятии этого закона наперекор воле народа и вопреки протестам партнеров является явной провокацией», — гласит пост Зурабишвили.

Глава государства также обвинила власти в том, что их действия, предположительно, соответствуют «российской стратегии дестабилизации».

16 апреля люди собрались у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривался проект закона об иностранных агентах.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иностранных агентах Грузии несовместимым с планами республики по вхождению в ЕС.

Отмечается, что голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесено на 17 апреля.

Ранее оператор «Рустави-2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси.