Президент Грузии Зурабишвили обвинила власти в провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство и парламент страны в провокации во время митинга в Тбилиси у здания парламента против закона об иноагентах. Об этом она написала в социальной сети X.
«Вторая ночь массовых протестов в Тбилиси против российского закона (закона об иноагентах). Настойчивость властей в принятии этого закона наперекор воле народа и вопреки протестам партнеров является явной провокацией», — гласит пост Зурабишвили.
Глава государства также обвинила власти в том, что их действия, предположительно, соответствуют «российской стратегии дестабилизации».
16 апреля люди собрались у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривался проект закона об иностранных агентах.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иностранных агентах Грузии несовместимым с планами республики по вхождению в ЕС.
Отмечается, что голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесено на 17 апреля.
Ранее оператор «Рустави-2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси.