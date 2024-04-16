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ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области

Губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области

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Телеграм-канал Роман Старовойт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале доложил губернатор региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино», — написал глава области.

Согласно его информации, в результате стрельбы повреждены несколько домовладений и автомобилей. Также зафиксированы повреждения в одном магазине.

«Никто из жителей не пострадал», — отмечается в публикации.

Губернатор пообещал оказать поддержку в восстановлении поврежденной обстрелом недвижимости. В настоящее время продолжается подомовой обход местных жителей.

Некоторое время назад Старовойт заявлял, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области.

До этого ВСУ обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области.

Ранее село в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ.

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