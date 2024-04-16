Сальдо рассказал, как ведут себя ВСУ на Херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки Вооруженных сил Украины перейти реку Днепр были сведены на нет российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас противник очень редко предпринимает попытки переправить солдат на резиновых лодках. Можно сказать, почти их прекратил. Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно. Все точки, все подходы многократно пристреляны», — сообщил Сальдо.

До этого Сальдо сообщил, что подразделения российской группировки войск «Днепр» за минувшие сутки нанесли несколько мощных ударов по позициям украинских подразделений. По словам Сальдо, удары наносились в районах Работино, Чкалово и Михайловки. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, одна 122-мм гаубица Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

15 апреля российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. ВСУ лишились до 30 солдат, двух автомобилей, гаубицы М777, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и гаубицы М198 производства США, а также станций радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова.