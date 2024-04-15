Украинские военные заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Одессы негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, сообщив, что готовы из-за этого дезертировать. Результаты опроса приводит украинское издание «Страна.ua».

Украинские журналисты опросили военнослужащих в Одессе, которые, в том числе, находятся на реабилитации, об их отношении к решению отказаться от демобилизации в законопроекте об ужесточении мобилизации.

«То есть я сейчас иду на войну, а они отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть», — сказал один из бойцов ВСУ.

Второй военный заявил, что депутаты Рады должны идти на фронт наравне со всеми остальными.

«Плохо отношусь. Там, где мы побывали, пусть и остальные попробуют», — добавил третий солдат.

13 апреля бывший заместитель министра обороны республики Анна Маляр заявила, что военнослужащие должны были читать конституцию и знать, что воевать нужно будет до конца, демобилизация на Украине невозможна.

Ранее украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии».