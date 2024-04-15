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Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров

ТАСС: российский снайпер сообщил, что уничтожил бойца ВСУ с расстояния в 3 км

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Российский снайпер во время специальной военной операции ликвидировал солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальности 3 км. Об этом он сообщил ТАСС.

«В дальности работаем от 800 м до 3 км. Максимально взял дистанцию 3 км, подтвержденную, естественно», — сказал снайпер.

По его словам, в среднем снайперская работа в зоне спецоперации ведется на дистанциях от 300 м до 2 км.

15 апреля сообщалось, что российские военнослужащие из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Военный отметил, что украинская сторона использовала беспилотный летательный аппарат для корректировки ударов гаубиц М777 по позициям Армии России.

До этого министерство обороны России сообщало о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник самолетного типа.

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин сообщал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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