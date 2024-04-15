Суд утвердил приговор осужденным за дезертирство калининградцам

Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.

Защиты военнослужащих обратилась в кассационный военный суд из-за того, что во время вынесения приговора на заседании суда не было желающих на нем присутствовать Евгения Кравченко и Дмитрия Мельникова. Еще адвокаты отметили тот факт, что суд не учел смягчающим обстоятельством то, что мужчины сами явились с повинной. Для двоих фигурантов также запросили более мягкое наказание, так как при оставлении части у них не было с собой оружия.

В итоге кассационный военный суд согласился с защитой лишь по первому пункту. На этот раз на суде присутствовали все восемь человек через видео-конференц-связь. В настоящее время мужчины находятся в исправительной колонии №13 в Калининградской области. Вынесенный в отношении них приговор снова был признан законным и обоснованным.

В конце декабря 2022 года упомянутые лица пришли в отдел полиции Подольска и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Они сообщили, что 24 сентября их мобилизовали в Калининградской области. Через несколько дней мужчины попали в полевой лагерь в ЛНР, где вместо обучения военному делу их заставили строить землянки и якобы не обеспечивали провизией и надлежащей формой.

В какой-то момент мобилизованные узнали, что 24 декабря их хотят отправить на поле боя. Тогда они приняли решение покинуть лагерь и тем самым сохранить себе жизнь. За день до отправки на фронт мужчины закупили еду и гражданскую одежду, на такси доехали до Липецка, потом на попутных машинах — до Подольска.

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