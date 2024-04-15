В США заявили, что иранские ракеты достигли двух израильских авиабаз

По меньшей мере девять иранских ракет, прорвавших воздушную оборону Израиля, поразили две израильские авиабазы в ходе атаки. Об этом сообщил американскому телеканалу ABC News высокопоставленный представитель США.

По словам чиновника, пять баллистических ракет поразили авиабазу Неватим. В результате удара были повреждены транспортный самолет C-130, неиспользуемая взлетно-посадочная полоса и пустые складские помещения. Еще четыре баллистические ракеты поразили авиабазу Негев, но сообщений о значительном ущербе не поступало, отметил источник телеканала.

Представитель Армии обороны Израиля заявлял, что 99% из 300 «угроз разного типа», выпущенных по территории Израиля со стороны Ирана, были перехвачены израильскими системами ПВО и ВВС. Кроме того, в отражении атаки были задействованы системы ПВО и самолеты партнеров страны.

До этого сообщалось, что американские войска уничтожили более 80 БПЛА, предназначенных для ударов по Израилю.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.