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Бывший советник Пентагона рассказал, почему США не способны бороться с Россией

Полковник Макгрегор: ни Европа, ни США не обладают силами для борьбы с мощью РФ

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Wikimedia Commons

Соединенные Штаты и Европа не обладают силами для борьбы с военной мощью России. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью РФ», — написал он.

15 апреля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и БРИКС.

14 апреля британский аналитик Александр Меркурис сказал, что Россия может освободить 45 городов в центральном регионе Донбасса.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко заявил, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Также командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Евросоюзе Кристофер Каволи сообщал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем НАТО.

Ранее в США назвали преимущество ВС России перед армией НАТО.

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