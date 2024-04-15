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ВСУ препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ препятствуют эвакуации граждан из Часова Яра

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Игорь Кимаковский/VK

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, противник не дает проводить эвакуацию, чтобы замедлить наступление ВС РФ. Он заявил, что ВСУ знают, что российские войска будут вести боевые действия, учитывая, что в городе находится гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донецком направлении становится тяжелее.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Часов Яр важен для устойчивости обороны Вооруженных сил Украины, поэтому они будут стараться удержать его.

Ранее Кимаковский заявил о стягивании ВСУ дополнительных сил в Часов Яр.

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