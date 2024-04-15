Военные США заявили об уничтожении более 80 БПЛА, предназначенных для ударов по Израилю

Американские войска уничтожили десятки иранских и йеменских дронов, которые предназначались для ударов по Израилю. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По информации, предоставленной американскими военными, 13 апреля и утром 14 апреля CENTCOM при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести ракет баллистического типа, которые должны были нанести удар по Израилю.

В частности, в контролируемых хуситами районах Йемена была уничтожена баллистическая ракета на пусковой установке и семь беспилотных летательных аппаратов.

CENTCOM отметило, что «злонамеренные и безрассудные» действия Ирана ставят под угрозу стабильность в регионе и безопасность США и коалиционных сил. Американские военные подчеркнули, что по-прежнему готовы защищать Израиль и взаимодействовать в вопросах безопасности со всеми региональными партнерами Вашингтона.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана и необходимость новой помощи Израилю.

Ранее сообщалось, что в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».