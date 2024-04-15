Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные США заявили об уничтожении более 80 БПЛА, предназначенных для ударов по Израилю

CENTCOM: уничтожено более 80 предназначенных для ударов по Израилю дронов

close
100%
Wikimedia

Американские войска уничтожили десятки иранских и йеменских дронов, которые предназначались для ударов по Израилю. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По информации, предоставленной американскими военными, 13 апреля и утром 14 апреля CENTCOM при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести ракет баллистического типа, которые должны были нанести удар по Израилю.

В частности, в контролируемых хуситами районах Йемена была уничтожена баллистическая ракета на пусковой установке и семь беспилотных летательных аппаратов.

CENTCOM отметило, что «злонамеренные и безрассудные» действия Ирана ставят под угрозу стабильность в регионе и безопасность США и коалиционных сил. Американские военные подчеркнули, что по-прежнему готовы защищать Израиль и взаимодействовать в вопросах безопасности со всеми региональными партнерами Вашингтона.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана и необходимость новой помощи Израилю.

Ранее сообщалось, что в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами