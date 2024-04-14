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На Украине признали, что ситуация на Донецком направлении становится тяжелее

Зеленский: ситуация на Донецком направлении становится тяжелее

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в Telegram заявил, что ситуация на Донецком направлении становится тяжелее.

«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – становится тяжелее», — сказал украинский президент.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в течение суток на Южно-Донецком направлении потеряли более 110 военнослужащих.

13 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы в Часов Яр в ДНР, чтобы удержать один район в восточной части города. 2 апреля министерство обороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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