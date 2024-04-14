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На Украине заявили, что ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада

Журналист Бутусов заявил, что ВСУ не смогут воевать без помощи Запада

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины не смогут воевать без поддержки Запада. Такое мнение в эфире Пятого канала выразил журналист и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

По его словам, Украина не сможет продолжать военные действия без помощи союзников, так как не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов.

Он добавил, что на текущий момент Украине нужно сосредоточиться на задаче «чтобы люди не закончились».

13 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times заявлял, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

Ранее во Франции предрекли конец Украины Зеленского.

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