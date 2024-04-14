ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкого ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что боевую задачу выполнили оперативно-тактическая авиация и ракетные войска страны. Они действовали при поддержке российской артиллерии.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов», — говорится в публикации.

Более того, в ведомстве рассказали о поражении живой силы и техники украинских войск на поле боя. Всего под удар попали позиции ВСУ в 129 районах, уточнили в министерстве.

Также за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинским войскам. Кроме того, в зоне СВО были ликвидированы три управляемые авиационный бомбы Hammer производства Франции и один снаряд JDAM американского производства.

Ранее генералы ВСУ заявили о превосходстве российских войск на поле боя.