Средства ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ за сутки

За прошедшие сутки средства ПВО РФ сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Были сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer»производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны ВСУ. 12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на здание. Спасатели начали тушить огонь. По информации министерства, во время ликвидации огня произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка. По его словам, дрон сбросил взрывчатку на автобус, в результате чего пострадали люди.

Ранее в Краснодарском крае сбили 10 беспилотников.