Иран не планирует продолжать операцию против Израиля

Вооруженные силы Ирана пока не намерены продолжать боевые действия против Израиля, а операция «Правдивое обещание», которую провели в ночь на 14 апреля, полностью завершена. Об этом телеканалу Press TV заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, его цитирует РИА Новости.

«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооруженные силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — сказал генерал.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции назвали атаку на Израиль успешной.