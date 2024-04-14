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В США заявили о координации с союзниками ответа Израиля на удары Ирана

NYT: ответ Израиля на удары Ирана будет скоординирован с союзниками

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Amir Cohen/Reuters

Ответные действия Израиля на удары Ирана с применением беспилотников и ракет будут скоординированы с союзниками. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Ответ Израиля будет скоординирован с союзниками», – говорится в сообщении. При этом издание не уточняет, с какими союзниками Израиль намерен координировать ответ.

Отмечается, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

До этого Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности консультации в связи с иранской атакой на Израиль и выразил поддержку Йерусалиму.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля. СМИ также заявляли о пуске ракет. ЦАХАЛ отметил, что израильская армия контролирует все цели, силы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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