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В США оценили состояние ВСУ

Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут подготовиться к еще одному наступлению

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Sofiia Gatilova/Reuters

Американский профессор Джон Миршаймер утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут подготовиться к наступлению из-за нехватки солдат и оружия. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Профессор считает, что ВСУ находится в ужасном состоянии, поэтому контрнаступление в текущий момент невозможно. Миршмайер утверждает, что у украинской армии нет необходимого количества артиллерийских орудий, боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Он подчеркнул, что положение ВСУ на сегодняшний день хуже, чем летом 2023 года. По его мнению, в этом году ситуация «еще хуже».

До этого украинская сторона попросила французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты. Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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