Иран заявил об уничтожении военных целей в Израиле

Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил, что в результате массированной атаки с помощью ракет и беспилотников на территории Израиля были уничтожены «важные военные цели». Об этом сообщает агентство IRNA.

До этого агентство информировало, что Вооруженные силы Ирана нанесли удар баллистическими ракетами «Хайбар» по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля, которая находится в пустыне Негев. По данным IRNA, именно эта база использовалась Ираном для совершения атаки по иранскому консульству в Дамаске. Военный объект получил серьезные повреждения, отметило СМИ. При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил ТАСС о минимальном ущербе, который был нанесен одной из армейских баз в Негеве.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. В ЦАХАЛ заявили о перехвате 99% иранских беспилотников и ракет.

Ранее в ЦАХАЛ назвали количество выпущенных по Израилю иранских беспилотников и ракет.