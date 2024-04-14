В Иране сообщили о повреждении базы ВВС Израиля после ракетной атаки

Вооруженные силы Ирана нанесли удар баллистическими ракетами «Хайбар» по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля, которая находится в пустыне Негев. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Израильская авиабаза, с которой была совершена атака по иранскому консульству в Дамаске, получила серьезные повреждения после попадания ракет, отмечается в сообщении.

При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил ТАСС о минимальном ущербе, который был нанесен одной из армейских баз в Негеве.

До этого в ЦАХАЛ заявили о перехвате 99% беспилотников и ракет, которые выпустил Иран. По словам представителя израильских властей, скоро от Израиля поступит решительный ответ на первую в истории иранскую атаку.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 1 апреля Израиль атаковал консульство Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее в ЦАХАЛ назвали количество выпущенных по Израилю иранских беспилотников и ракет.