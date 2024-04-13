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В Британии предрекли поражение Украины уже в 2024 году

Британский генерал Бэрронс заявил, что Украина может проиграть уже в 2024 году

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украина может проиграть в конфликте с Россией уже в 2024 году. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший глава Стратегического командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

По мнению военного, Россия «пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе, что усиливается использованием самого современного оружия».

Бэрронс отметил, что при крупном наступлении российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить их продвижение вглубь страны.

12 апреля издание Le Figaro сообщило, что на Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

13 апреля член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Шаттнер поднял вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине для страны.

Ранее Зеленский обвинил в дезертирстве одно из подразделений ВСУ.

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