В течение недели российские войска успешно вели боевые действия на Донецком направлении, в результате чего были заняты более выгодные рубежи, а противнику нанесен существенный урон. Об этом сообщает министерство обороны России.

В сводке Минобороны указано, что бои шли в Донецкой народной республике в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр. Нанесено поражение четырем штурмовым, двум аэромобильным, танковой и девяти механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.

Потери противника составили более трех тысяч военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 47 полевых артиллерийских орудий (из них 17 западного производства), восемь станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и 51 автомобиль.

В районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой народной республики отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.

12 апреля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению солдат ВСУ у поселка Радостный Сад.

В тот же день Россия ударила по ТЭК Украины. Под Киевом была уничтожена самая мощная электростанция в регионе.

Ранее военный эксперт объяснил, какие трудности могут испытать ВСУ без электричества.