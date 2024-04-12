Российские войска ударили по Хмельницкой области Украины

Российские войска ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, который готовят к принятию американских истребителей F-16. Об этом рассказал в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«Прилет был мощным в стороне Веснянки», — сказал подпольщик.
По его словам, помимо аэродрома в этом районе расположен бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады областного потребсоюза и электрическая подстанция.
Подпольщики утверждают, что на аэродроме имеются арочные укрытия типа 2А/13, предназначено для защиты авиационной техники.
Также Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по району села Циркуны в украинском Харькове, куда Киев перебросил военную технику.
Еще один удар российских сил пришелся на район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.