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В ДНР отметили активное продвижение российской армии под Марьинкой

Советник Пушилина заявил, что ВС РФ активно наступают под Марьинкой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия на запад от пригорода Донецка, Марьинки. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой народной республики <...> Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сообщил Кимаковский.

Марьинка стала ареной одного из наиболее продолжительных сражений конфликта. Как и другой крупный пригород, Авдеевка, этот город находится близко от Донецка и позволял ВСУ наносить артиллерийские удары по мирному населению с близкого расстояния.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что в Часове Яре Донецкой народной республики отсутствуют артиллерийские столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими войсками из-за доминирования российской артиллерии.

Ранее боец ВСУ рассказал о ситуации в Часове Яре.

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Операция на Украине
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