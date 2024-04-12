В ДНР отметили активное продвижение российской армии под Марьинкой

Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия на запад от пригорода Донецка, Марьинки. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой народной республики <...> Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сообщил Кимаковский.

Марьинка стала ареной одного из наиболее продолжительных сражений конфликта. Как и другой крупный пригород, Авдеевка, этот город находится близко от Донецка и позволял ВСУ наносить артиллерийские удары по мирному населению с близкого расстояния.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что в Часове Яре Донецкой народной республики отсутствуют артиллерийские столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими войсками из-за доминирования российской артиллерии.

Ранее боец ВСУ рассказал о ситуации в Часове Яре.