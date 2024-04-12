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Советник Пушилина рассказал об участии бывших «азовцев»* в боевых действиях в Часове Яре

Кимаковский: бывшие «азовцы» воюют в Часове Яре против российских войск

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Inna Varenytsia/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что бойцы полка «Азов» (организация запрещена в России) участвуют в боевых действиях в Часове Яре ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, недавно были уничтожены позиции 3-й бригады вооруженных формирований Украины, являющейся бывшим полком «Азов». Он утверждает, что бывших «азовцев» в текущий момент выбивают из Часова Яра.

8 апреля Кимаковский утверждал, что бойцы подразделения «Азов» уничтожены на окраинах города Часов Яр.

Незадолго до этого издание mk.ru сообщало, что российские военные захватили контроль над поселком Богдановка к северу от города Часов Яр и уничтожили элитное подразделение украинского спецназа.

Также командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех» рассказал, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

*   организация запрещена в России
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