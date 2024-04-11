В Израиле заявили, что возможный удар Ирана по Израилю потребует соответствующего ответа

В ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина обсуждалось, что в случае возможного нападения Ирана на Израиль, последний будет готов к адекватному ответу. Об этом пишет ТАСС.

Позицию министра обороны подтвердила пресс-служба министерства обороны Израиля, отметив, что безопасность граждан страны является приоритетом, и любая угроза будет отражена соответствующим образом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.