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Лукашенко рассказал, как относится к мобилизации женщин

Лукашенко заявил, что отрицательно относится к мобилизации женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о своем отношении к мобилизации женщин.

«Очень отрицательно (отношусь. — «Газета.Ru»)», — ответил белорусский лидер на вопрос.

Лукашенко пояснил, что женщины могут служить в армии, если очень этого захотят. При этом он отметил, что заставлять женщину, которая должна рожать, служить в вооруженных силах является глупостью. Лукашенко добавил, что так можно поступить только от безысходности.

10 августа сообщалось, что президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры во время визита белорусского лидера в РФ 11-12 апреля.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где будет председательствовать на совете Совета министров иностранных дел СНГ.

Ранее Лукашенко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.

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