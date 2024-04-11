Российские военные уничтожили американскую Bradley на Артемовском направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Российские военнослужащие-операторы БПЛА <…> выявили выдвижение украинских боевиков на БМП Bradley на Авдеевском направлении», — отметили в министерстве.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Минобороны уточнили, что бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали боевую машину точным ударом беспилотника.

В минувшую пятницу, 5 апреля, появилось видео ликвидации FPV-дронами танка Abrams с динамической защитой ARAT. По информации из открытых источников, до этого танки M1A1SA Abrams и БМП Bradley не были оборудованы динамической защитой, но в начале этого года в сеть просочились кадры, на которых блоки ARAT-1 первого поколения были установлены на корпусе боевой машины.

До этого ВС России уничтожили на Авдеевском направлении еще один украинский танк Abrams.

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