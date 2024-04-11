В ВСУ заявили о десятикратном преимуществе РФ в живой силе на передовой

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что в зоне боевых действий Россия превосходит ВСУ в живой силе в 7-10 раз. Запись его выступления в Раде опубликовал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«У нас нехватка личного состава», — подчеркнул Содоль.

По словам украинского военного, сейчас одна бригада в среднем может оборонять около 5 км фронта, однако эту протяженность необходимо утроить.

11 апреля Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.